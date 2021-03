"La sensation d'être délaissé" : l'occupation d'Équinoxe à Châteauroux se poursuit

Les intermittents du spectacle entament leur deuxième semaine d'occupation à Equinoxe, la scène nationale de Châteauroux. Depuis mercredi 10 mars, ils se mobilisent pour défendre plusieurs revendications, notamment la prolongation de l'année blanche. "À partir de septembre, on n'a plus d'aides. Sauf que pour actualiser nos droits, il faut qu'on travaille et qu'on fasse un certain nombre d'heures pour bénéficier de ces allocations chômage. Et en ce moment, évidemment c'est impossible avec la fermeture des activités culturelles", constate Sophie Mercier, membre de la coordination des intermittents et précaires de l'Indre et du Cher, invitée de France Bleu Berry ce jeudi.

On sent que les droits arrivent à leurs fins et on ne nous propose ni solution ni plan de relance"

Les intermittents du spectacle réclament aussi le retrait de nouvelle réforme sur l'assurance chômage à partir du 1er juillet. Cette mesure risque de pénaliser des centaines de milliers de chômeurs, réduire les indemnités et rendre plus difficile les conditions pour bénéficier des aides. "Ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que l'ouverture des théâtres permet à d'autres, à d'autres personnes d'autres secteurs, de venir nous rejoindre. C'est bien qu'il ait une convergence", souligne Sophie Mercier.

Une absence de visibilité pénible à vivre

Cette artiste indrienne gravite autour du monde de la danse, du chant et du théâtre. Depuis un an, il faut mettre entre parenthèse tous les projets. "Il y a quand même beaucoup de collègues qui ont perdu évidemment des sommes importantes puisqu'ils ne travaillent plus du tout, donc ils n'ont plus que leur chômage. Et puis, ce qui devient extrêmement urgent, c'est la dimension psychologique et la sensation d'être délaissés, de ne pas être essentiels", avertit Sophie Mercier.

C'est très compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité"

"Tant qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de gens effectivement qui se posent des questions alors qu'on est toujours dans l'incertitude. Certains se disent qu'ils vont peut être devoir chercher un autre travail. Pas spécialement parce qu'ils n'aiment plus l'art, mais parce qu'ils ne peuvent plus travailler et qu'ils doivent gagner de l'argent", constate Sophie Mercier.