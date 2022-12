La série à succès HPI cherche une fillette rousse pour jouer le rôle d'Audrey Fleurot enfant

Après deux saisons la série HPI : Haut Potentiel Intellectuel se prépare à revenir sur le petit écran ! L'occasion de retrouver Morgane, cette mère célibataire totalement déjanté et très intelligente devenue consultante à la police judiciaire de Lille.

Alors que le tournage de la saison 3 est actuellement en cours, les responsables du casting cherchent une petite fille rousse âgée de 5 ou 6 ans pour interpréter le rôle de Morgane, la version enfant du rôle.

Elle doit ressembler le plus possible à Audrey Fleurot, l'actrice aux yeux bleus qui incarne Morgane depuis deux saisons et qui se confiait à notre micro début décembre sur les prochains épisodes .

Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'à demain, vendredi 23 décembre, à l'adresse mail castinghpi@gmail.com.

La série reviendra au printemps prochain avec la diffusion de la saison 3.