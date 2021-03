La série "Caïd" tournée à Martigues et Port-de-Bouc débarque sur Netflix

Tournée l'été dernier à Martigues et Port-de-Bouc par le Martégal Nicolas Lopez et le Corse Ange Basterga, la série policière "Caïd" sort ce mercredi 10 mars sur Netflix.

Après "Caïd", un long-métrage lauréat de nombreux prix, voici la série"Caïd" réalisée par le martégal Nicolas Lopez et le corse Ange Basterga. La série policière au format particulier (dix fois dix minutes) est diffusée à partir de ce mercredi 10 mars sur Netflix, leader mondial du streaming vidéo qui compte plus de 200 millions d'abonnés dans le monde.

La série a été tournée à Martigues et Port-de-Boucl'été dernier, entre Notre-Dame-des-Marins, La Lèque et les Aigues Douces. Elle propose l'immersion choc d'un réalisateur et de son cameraman, "envoyés tourner un clip de rap dans une cité du sud de la France, embarqués malgré eux dans une guerre des gangs."

Une sortie mondiale dans 190 pays à la fois

Cette série est la suite d'une aventure commencée il y a quatre ans par le tournage "sauvage" d'un long-métrage de quatre jours dans le quartier Canto-Perdrix de Martigues. Il en ressort un film d'un peu plus d'une heure, intitulé "Caïd", tourné caméra au poing, au destin incroyable. En octobre 2017, ce film au budget dérisoire (70.000€ réunis avec les économies des réalisateurs) obtient le premier prix du festival de Cognac.

Des projections suivent ensuite à Martigues, Marseille, Porto-Vecchio, avec à chaque fois les mêmes réactions positives. Le long-métrage ne sera jamais proposé en salles mais a séduit Netflix, et s'est ouvert un autre univers. Avec la série, on suit les mêmes personnages et les mêmes acteurs mais dans une histoire différente. Adbraman Diakité, Mohamed Boudouh, Sébastien Houbani, Idir Azougli sont toujours là. "Notre fierté, c'est d'avoir réussi à garder la même équipe, qui mélangeait des acteurs pros et amateurs, de Martigues comme de Marseille" explique Nicolas Lopez.

La série est directement doublée en huit langues et sous-titrée en 28 langues.