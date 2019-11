La série "Scènes de ménages" fête ses 10 ans !

Le premier épisode de "Scènes de ménages" a été diffusé le 9 novembre 2009 sur M6. Cette semaine, la mini-série fête donc ses noces d'étain, ses 10 ans. Lancée en 2009 par Alain Kappauf (Kaamelott, Caméra Café, En famille) et Florence Levard (En famille), "Scènes de ménages" est l'adaptation d'un format espagnol.

Le quotidien de plusieurs générations de couples

A l'origine, trois couples, l'un de trentenaires, l'un de quinquagénaires et l'autre de septuagénaires se relaient à l'écran dans des saynètes tournées sans montage, des tranches de vie burlesques qui font écho au quotidien de beaucoup de téléspectateurs. Depuis, trois nouveaux couples sont venus enrichir le casting : un couple de jeunes de 24 et 26 ans, un couple avec une grande différence d'âge et des jeunes parents. L'un des plus populaires est celui formé par les retraités grincheux Raymond et Huguette (Gérard Hernandez et Marion Game).

"C'est une aventure. Il y a un truc qui fait qu'on reste, on est une famille et on a une grande complicité", confie Marion Game, lors d'une rencontre presse organisée avec les acteurs pour les 10 ans. "Chacun amène son âme", estime de son côté l'interprète de son mari Raymond, qui, d'origine espagnole, juge la version hispanophone moins réussie que l'adaptation.

3,6 millions de téléspectateurs par soir depuis la rentrée

A l'heure où TF1 et France 2 diffusent leur JT et France 3 sa série quotidienne "Plus Belle la Vie", M6 a réussi à creuser son sillon avec cette série comique, qui attire en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs depuis la rentrée, 16,4% de part d'audience selon Médiamétrie, ce qui en fait la fiction quotidienne la plus regardée d'après M6. Ce jeudi, M6 prévoit la diffusion d'un best-of des dix dernières années à partir de 20H25, puis un prime inédit "La Ch'tite compet" à partir de 21H00.