La série de Canal Plus "Les Sauvages" en plein tournage à Saint Etienne

Saint-Étienne, France

Hier soir toute l'équipe de tournage était à pied d'oeuvre dans le stade Geoffroy Guichard pour mettre en boîte une des scènes capitales du film

De gauche a droite, le producteur Marco Cherqui et l auteur le stéphanois Sabry Louatah © Radio France - Yves Renaud

La série est inspirée par le roman «Les Sauvages» écrit par le stéphanois Sabry Louatah. et sera proposé en 6 épisodes de 52 minutes dont la moitié au moins auront été filmés ici.

l'acteur Dali Benssalah avec l auteur Sabry Louatah dans les salons du stade © Radio France - Yves Renaud

Au beau milieu d une armada de techniciens en tout genre et des dizaines de figurants ,rencontre devant la machine à café avec l'un des acteurs du film .

C est Rebecca Zlotowski auteur de "Belle Épine" "Grand Central" ou encore "Planétarium" qui réalise la série pour Canal Plus

dans les rôles principaux on retrouve Roschdy Zem et Marina Foïs.