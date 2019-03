La série documentaire "imMERsif" présentée en avant-première au Laval Virtual

Laval, France

Avec la série documentaire "imMERsif", France Bleu vous propose une série d'histoires maritimes en vidéo 360 et son binaural. Le premier épisode de la série vous emmène au phare de Cordouan, dans l'estuaire de la Gironde. Un épisode que vous pourrez découvrir début avril sur francebleu.fr. Avec la vidéo 360 et le son 3D binaural, partagez le quotidien de deux des gardiens, naufragés volontaires du phare de Cordouan. Une expérience inédite, une immersion plus intense et une découverte plus élargie. Cette première histoire sur Cordouan a été présentée au Laval Virtual les 23 et 24 mars.

Tournage de la série "imMERsif" au phare de Cordouan en janvier 2019 © Radio France - Mikaël Roparz / Yann Mainguy

Le son binaural, c’est quoi exactement ?

Dans la vie réelle, nous entendons en trois dimensions. Notre système auditif localise et analyse les sources sonores : nous entendons une voiture qui arrive derrière nous, en oiseau qui passe au-dessus, un chien qui aboie à droite. C’est ce que l’on appelle le "son binaural", cela veut dire relatif aux "deux oreilles". Cela consiste à reproduire notre écoute naturelle et demande pour seul équipement un casque tout simple. Ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est l'immersion qu'elle provoque. Et cela ouvre un champ immense d'utilisations.

L’expertise Radio France

Tout naturellement Radio France mobilise les compétences et l’expérience de ses équipes autour du son pour explorer le son binaural et développer cette technique pour la mettre à la portée du plus grand nombre. Avec cette technique Radio France a produit de nombreuses fictions, des documentaires.