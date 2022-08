La série "Endless Night", tournée dans la baie de Somme, sort ce mercredi sur Netflix

Dans les premières minutes du premier épisode d'Endless Night, Eva, le personnage principal, construit sur la plage un château de sable. Elle voit apparaître son père, mais il s'agit d'un rêve. La plage, hors de l'écran, est elle bien réelle, puisqu'il s'agit tout simplement de la grande plage de Quend, en baie de Somme.

Les plans montrant la plage de Quend sont nombreux - Gaëtan Chekaiban

Endless Night, diffusée à partir de ce mercredi sur Netflix, c'est une série française réalisée par un angevin, David Perrault et produite par notamment par Federation, à l'origine notamment des séries à succès "Le Bureau des Légendes" et "En Thérapie". Composée de 6 épisodes d'une durée de 40 minutes, elle a été tournée en grande partie en Belgique. Mais pour les scènes d'extérieur, c'est la baie de Somme qui a été choisie. Le tennis de Saint-Valéry-sur-Somme, les rues de Cayeux-sur-Mer et de Boismont et la plage de Quend. Autant de lieux que l'on voit à plusieurs reprises dans la série.

"On cherchait un endroit pas trop loin de la frontière (belge) pour déplacer les équipes et la personne en charge des repérages m'a parlé de la baie de Somme", raconte le réalisateur d'Endless Night, David Perrault. "J'avais besoin de paysages sauvages, encore préservés." Le tournage en baie de Somme, entre avril et mai 2021, a permis à David Perrault d'être séduit et il n'exclut pas de revenir pour un autre projet.

David Perrault, réalisateur d'"Endless Night" Copier

Pour les habitants de Quend, ce tournage est une "vitrine" pour leur ville. "Je vais la partager au maximum", raconte Dorothée, employée à la maison de la presse de la ville. Aurore, la gérante de la superette, devrait elle aussi regarder la série : "C'est très bien, ça permet de faire découvrir nos côtes et nos plages !". Et puis il y a les touristes de passage, comme Jennifer, qui a découvert l'existence de la série en arrivant "on va regarder, car comme ça on verra où on était en vacances."

Le reportage à Quend Copier

Alors y aura-il un effet "Endless Night" à Quend et sur la baie de Somme ? Pierre, de l'office de tourisme de Quend y croit. "Quand il y a un reportage, un film ou une série, les gens viennent, c'est une belle vitrine !". Chaque année, près de 700 jours de tournages sont organisés dans toute la région Hauts-de-France.