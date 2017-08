La série Game of thrones provoque un afflux au Pays Basque

La tranquille et familiale cité balnéaire de Zumaia en Gipuzkoa attire les fans de la série du monde entier. Et pour cause la dernière saison 7 y a largement été tourné. Ainsi qu'un autre gros succès, espagnol celui-là, "Ocho apellidos vascos", transformant Zumaia en studio à ciel ouvert

L'afflux de touristes a surpris Juan Mari, ainsi que toute la ville. Il vend des glaces tout à côté de la plage d'Itzurun. Comme beaucoup de zumaitar il ne connaissait pas la série. Après que de nombreuses scènes y ont été tournées en octobre dernier, et la 7e saison diffusée cet été, plus personne n'ignore le phénomène.

Juan Mari est ravi de cet afflux des fans de la série © Radio France - Iban Etxezaharreta

le phénomène a surpris tout le village, maintenant la série a donné du prestige à Zumaia, elle nous a donné un nom" (Juan Mari)

De nombreux sites du Pays Basque se retrouvent dans les différents épisodes de la 7e saison. On y trouve la plages et les falaises de Zumaia mixées avec la presqu'île de San Juan de Gaztelugatxe. A retrouver dès la bande annonce.

Ces touristes-fans sont nombreux. Ils viennent du monde entier. Certains rejouent même des scène à la plage nous raconte Josefina. Ils font surtout un passage éphémère : un selfie, des photos, un peu de marche sur les falaises, le fameux flysch, et puis s'en vont.

Un petit selfie et puis s'en vont © Radio France - Iban Etxezaharreta

Au grand dam des hôteliers locaux plutôt constamment dérangés pour donner des informations pour trouver les fameux lieux de tournage, plutôt qu'à louer des chambres supplémentaires. A l'office du tourisme non plus on n'enregistre pas d'afflux particulier. Il est pourtant bien visible. Il est même commercialisé, avec un merchandising mêlant mythologie locale (tartaro, pêche) et le récit apocalyptique de Game of thrones.

Tartaro (le cyclope basque) devenu pêcheur et roi des 7 royaumes, et icône de mug © Radio France - Iban Etxezaharreta

Un afflux constaté déjà en 2014, avec le gros succès au box office espagnol de la comédie Ocho apellidos vascos. Film qui a enregistré le record du nombre de spectateurs en Espagne. Près de 7 millions. Comédie largement tournée à Zumaia. Des cars étaient même organisé depuis l'Andalousie.