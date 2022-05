La série "Plus belle la vie" va s'arrêter après 18 saisons

La direction de France Télévisions s'est déplacée dans les studios de tournage pour annoncer ce jeudi après-midi aux équipes, la fin de la série en novembre. Le feuilleton marseillais "Plus belle la vie", diffusé sur France 3, avait été lancé en 2004 et va donc s'arrêter après 18 saisons et plus de 4.500 épisodes.

France Télévisions évoque l'évolution des "attentes des téléspectateurs" et de "la consommation des programmes" depuis 18 ans. "Ce jeudi 5 mai 2022, la direction de France Télévisions a annoncé aux équipes de 'Plus belle la vie', à Marseille, que cette saison serait la dernière", a précisé le groupe public dans un communiqué. "Plus belle la vie conclura ainsi son long parcours à l'antenne en novembre 2022", a-t-il ajouté.

La production audiovisuelle va se poursuivre sur Marseille. "Comme annoncé aujourd’hui aux équipes, l’arrêt de 'Plus belle la vie' n’est pas seulement une fin et doit marquer le début d’une nouvelle histoire avec Marseille et sa Région." France Télévisions annonce s'engager à Marseille dans "le tournage de nouvelles séries originales, qui permettront d’irriguer la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations."

Une rumeur qui se confirme

En février déjà, la rumeur de l'arrêt de la série courait sur les réseaux sociaux. Et les audiences de la série étaient en baisse depuis quelques années. Lors de la saison 2016-2017, le feuilleton rassemblait 4,5 millions de téléspectateurs. Ils ne seraient plus que 2,5 millions à suivre la saison en cours.