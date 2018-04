Le tournage de la saison 2 de la série Zone Blanche va bientôt débuter dans les Vosges. La société de production recherche des figurants et des doublures pour ses comédiens.

Vosges, France

La série télévisée Zone Blanche, diffusée sur France 2, va connaître une deuxième saison. Elle sera tournée en partie dans les Vosges à partir du 26 avril et jusqu'au 30 mai. La société de production recherche des figurants qui disposent de quelques jours pendant cette période, des hommes et des femmes de tous âges et de tous profils.

Ego Productions fait aussi appel à des doublures pour les principaux personnages de la série :

Nounours, 1m80, 85 kg

Siriani, 1m74, 70 kg

Hermann, 1m73, 90 kg

Pour la figuration ou le doublage, il faut envoyer à l'adresse zoneblanche.casting@gmail.com deux photos récentes : un portrait et une photo en pied avec une affichette mentionnant les nom, prénom, âge, taille, département et numéro de téléphone des parents pour les mineurs (voir l'exemple ci-dessous). La production précise que les prestations sont rémunérées.