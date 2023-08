La seule discothèque de La Souterraine en Creuse ferme définitivement

C'est la fin du Loft à La Souterraine en Creuse. La seule discothèque de la commune ferme ses portes définitivement. La dernière soirée aura lieu samedi 12 août, après six ans d'existence, puisque le Loft a été créé en 2017. C'était la plus grande discothèque du département.

Le gérant annonce la fermeture sur les réseaux sociaux en évoquant des soucis financiers, nés depuis la crise sanitaire . il parle aussi "d'autres événements tristes" qui ont miné l'entreprise. Entre les lignes, on comprend qu'il fait référence à la mort d'un jeune en décembre 2022 dans la discothèque. Âgé de 23 ans, il est mort par asphyxie alors qu'il était trop alcoolisé. La préfecture de la Creuse avait alors décidé la fermeture administrative de l'établissement pour deux mois.

La fréquentation en chute libre

"Ca nous a achevés, on ne s'en est jamais relevés", regrette le père du gérant et fondateur du Loft, Thierry Desmoulins. "On est très amers, on avait mis beaucoup d'argent, d'énergie et de passion dans cette discothèque." La fermeture était inévitable selon lui, étant donné la baisse de la fréquentation : "On tourne à 100 personnes par soir alors qu'au début, on était à 400 ou 500. Il faut minimum 200 ou 250 clients pour faire tourner la boîte."

"Ceux qui me connaissent, savent que depuis de nombreuses années j'ai fait de mon mieux pour pouvoir faire vivre mon établissement et créer une activité nocturne dans la ville de La Souterraine, ne ménageant pas mes efforts ni mon énergie", écrit sur Facebook le gérant Florian Desmoulins. "Je souhaite remercier tous les clients réguliers ou non qui de près ou de loin ont contribué à la réussite du Loft ainsi que tout les partenaires sérieux qui m'ont aidé. Je remercie également tous les employés présents au sein du Loft, ceux qui l'ont été et ceux qui sont encore là aujourd'hui pour leur engagement."

La fin d'une aventure familiale de six ans

La fermeture du Loft signe la fin d'une aventure familiale de six ans. A l'origine, le bâtiment abritait un cirque, le cirque Valdi, dont les locaux étaient abandonnés depuis quatre ans. Le père et le fils Desmoulins décident alors de tout rénover avec deux tiers d'argent public pour en faire une discothèque.

Le Loft ouvre ses portes en 2017 avec trois grands lustres, un plafond de quinze mètres de haut et des fauteuils rouge. Il peut accueillir jusqu'à mille personnes ! Des jeunes qui ne sont plus obligés d'aller danser à Limoges ou Guéret, et des couples plus âgés aussi qui profitent des thés dansants l'après-midi.

L'ouverture en 2017 est un succès : 800 entrées ! Le Loft est l'une des trois seules discothèques de Creuse avec la 25e Avenue à Guéret et le MG Klub à Aubusson.