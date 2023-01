La seule station de ski de fond de Creuse ferme faute de bénévoles

Les amateurs de ski de fond ont perdu la seule station de toute la Creuse. Basée à Gentioux-Pigerolles depuis une quarantaine d'années, elle était gérée par une association qui a définitivement cessé ses activités. Le manque de bénévoles et de neige rendaient son maintien difficile, et l'arrivée de la pandémie a sans doute précipité sa fin.

"Le cœur de ce qui explique l'arrêt de ces activités est que c'était une structure associative, explique le maire Benjamin Simons. La station de ski reposait uniquement sur des bonnes volontés. Entre les années de pandémie covid, le vieillissement des bénévoles et l'essoufflement des énergies, la relève ne s'est pas faite." La dernière ouverture remonte à 2018. En 2021, malgré un magnifique manteau blanc, la station n'a pas repris du service. Le président de l'association et le maire confirment qu'elle n'est plus en activité.

Le dérèglement climatique a aussi joué : "On a des épisodes de neige bien moins importants que dans les années 90." Avant d'être définitivement fermée, la station de Gentioux-Pigerolles a longtemps hiberné, faute de neige. Plusieurs hivers de suite , elle n'a pas ouvert au public, comme en 2019 et 2020.

Des centaines de skieurs

Beaucoup de Creusois garderont des souvenirs magiques de la station de ski de Gentioux-Pigerolles. Située entre 850 et 900 mètres d'altitude sur le plateau de Millevaches, elle proposait six pistes, 90 kilomètres au total, dans un décor de rêve. Dès qu'il y avait d'importantes chutes de neige, les bénévoles reprenaient du service pour louer du matériel aux nombreux amateurs. "Le bourg de Pigerolles était envahi de voitures, dans les années 90 il y avait plusieurs centaines de skieurs, et à l'école on faisait des balades à ski", se souvient le maire Benjamin Simons.

Des bénévoles assuraient la location de skis et raquettes à Gentioux-Pigerolles. © Radio France - Sarah Vildeuil

Les skieurs faisaient des kilomètres pour venir skier à Gentioux-Pigerolles. Il n'était pas rare de croiser des habitants de Limoges ou Poitiers par exemple, venus goûter la neige fraîche dans la station la plus proche de chez eux. "A chaque épisode de neige, nos secrétaires de mairie sont souvent pris d'assaut par des gens qui veulent obtenir des renseignements sur la station. Elle faisait partie du paysage creusois", conclut le maire.

La station de ski de fond la plus proche de la Creuse se trouve à la frontière en Haute-Corrèze à Saint-Setiers, au sud de Féniers. Il y en a également une à Bonnefond en Corrèze . Les stations d'Auvergne comme celle du Sancy sont à deux heures de route depuis Guéret.