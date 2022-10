"La situation des cinémas n'est que conjoncturelle", estime Cédric Aubry, gérant du cinéma Confluences à Sens

Les états généraux du cinéma ont lieu ce jeudi 6 octobre à l'Institut du monde Arabe à Paris. Le premier bilan de fréquentations est toujours en baisse pour cette rentrée : -34 % par rapport à septembre 2019. La forte concurrence avec les nombreuses plateformes de streaming peut avoir un impact sur ce résultat. Beaucoup d'acteurs du secteur pointent aussi du doigt le CNC et veulent interpeller les pouvoirs publics à l'instar de la productrice indépendante Judith Lou Lévy, la productrice et distributrice Carole Scotta ou encore le cinéaste Jacques Audiard.

Cédric Aubry ne soutient pas les états généraux du cinéma, pour lui la situation n'est pas si critique. "Il ne faut pas agir comme des enfants gâtés. On a le système le plus vertueux au monde. Il ne s'agit pas de dire que tout veut que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais le CNC a toujours œuvré. On a quand même un marché du film français qui reste le plus porteur et le plus important en termes de fréquentation en Europe malgré cette période de crise. Et puis je rappelle que pendant et pendant la crise, l'Etat et le CNC ont fortement soutenu le cinéma."

Retour de fréquentation en 2023 ?

Pour lui, la crise actuelle n'est que passagère et le retour de la fréquentation dans les cinémas reviendra l'année prochaine. "L'année de référence, l'année 2019 était une année exceptionnelle. Dès lors, si on se compare à une année exceptionnelle, le bilan peut apparaître parfois vertigineux. Mais on est intimement persuadé que le retour à une fréquentation normale nous tend les bras et sera probablement le cas en 2023", assure-t-il.

"L'offre de films américains était très décevante sur l'année et c'est elle qui porte la fréquentation. Il manque 50 à 70 films américains par rapport aux années avant Covid. Y'a eu un shutdown complet aux Etats-Unis pendant cette période de crise sanitaire et il faut du temps pour que les productions reprennent. Là, on est vraiment dans le creux du Covid. C'est un phénomène très conjoncturel", conclut Cédric Aubry.