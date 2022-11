La SNCF met en vente 40.000 billets supplémentaires pour les marchés de Noël en Alsace

Face à la forte demande, la SNCF annonce ce mardi renforcer son offre pour le marché de Noël de Strasbourg avec 40.000 places supplémentaires entre le vendredi 25 novembre et le vendredi 23 décembre. Une hausse de 15% par rapport à 2021 indique la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Une offre au départ de cinq villes de France

Ce renforcement de l'offre se concentre sur les vendredis, samedis et dimanches. Il y aura 15.000 places de plus entre Paris et Strasbourg. 25.000 places supplémentaires entre Nantes, Bordeaux, Marseille et Lyon.