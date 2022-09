La société des amis de Georges Clemenceau irritée par le film le tigre et le président

Le film "Le tigre et le président" sort ce mercredi en salles. Ce premier long métrage du réalisateur Jean Marc Peyreffite, tourné notamment à Nantes et Jard-sur-mer, met en scène l'illustre vendéen Georges Clemenceau et Paul Deschanel. Il raconte la rivalité en 1920 entre les 2 hommes incarnés par André Dussolier (Clemenceau) et Jacques Gamblin (Deschanel). Mais la société des amis de Georges Clemenceau dénonce un grand nombre d'erreurs factuelles et un film qui "nuit gravement à l'honneur de Georges Clemenceau".

Pour la société dans son communiqué le film se présente actuellement comme « inspiré de faits réels », ce qui rend "impossible à un spectateur non averti de faire le départ entre la vérité et le faux". Et de lister quelques erreurs notables:

Clemenceau serait marié avec une Anglaise prénommée Rose. Sa femme était américaine.

Clemenceau négocierait et signerait le traité de Versailles en tête à tête avec un Allemand.

Clemenceau ferait campagne à la Chambre des députés pour la présidence de la République en janvier 1920 : il s’y est toujours refusé.

Clemenceau n'a évidemment jamais tenté d'empoisonner Deschanel.

Il n'a jamais fait filmer de fausse visite au front pour la bonne raison qu'il y a passé le tiers de son temps sous de vraies bombes entre novembre 1917 et novembre 1918.

Jean-François Bourasseau, secrétaire général des musées Clemenceau et De Lattre de Mouilleron-en-pareds, regrette ces libertés prises avec la réalité historique : " Je trouve ça gênant et j'ai reçu beaucoup de réactions d'historiens et de gens qui connaissent bien la vie de Clemenceau (...) quels sont les faits réels ? ". Mort il y a près d'un siècle en 1929 le "père la victoire" continue de passionner les visiteurs du musée de Mouilleron-en-Pareds, créé dans sa maison natale : " La moyenne des visiteurs vont rester plus d'une heure et demi dans ce musée, donc on y apprend ce qu'est Clemenceau, le contexte dans lequel il a travaillé et surtout les valeurs de la République. nous avons 6 types de visites selon les niveaux scolaires". Des livres sortent encore chaque année sur les multiples facettes de l'ancien président du conseil. Et un téléfilm centré sur sa relation avec Marguerite Baldensperger sera tourné fin septembre, notamment à Jard-sur-mer.

Jean-François Bourasseau, Secrétaire général des musées Clemenceau et De Lattre de Mouilleron-en-Pareds © Radio France - Yves-René Tapon

Le musée Clemenceau de Mouilleron-en-Pareds restitue les multiples facettes du personnage © Radio France - Yves-René Tapon

