La société Kléber Rossillon prend les rênes de la Tour de Crest

Crest, France

La Tour de Crest, achetée par la Ville en 1988, était gérée ces dernières années en régie municipale. En 20 ans, la muséographie a été retravaillée, le nombre de visiteurs a augmenté. Il est passé de 30 000 à 45 000 visiteurs. Mais la Ville a le sentiment d'avoir atteint un plafond et fait donc appel à des compétences extérieures explique Hervé Mariton, le maire de Crest : "pour faire progresser davantage la Tour, sur le plan culturel, patrimonial, touristique, nous avons besoin de mobiliser des compétences, des réseaux, dont la ville de Crest n'est pas seule maîtresse."

Trois prestataires ont candidaté, c'est le dossier de Kléber Rossillon qui a été retenu. Le groupe prendra les rênes le 1er juillet.

C'est une délégation de service public : la Tour reste propriété de la ville de Crest; Kléber Rossillon verse une sorte de loyer, 10 000 euros par an, à la ville ainsi qu'une part variable en fonction des résultats..

Doubler la fréquentation en 10 ans

Le nouveau gestionnaire ambitionne de doubler la fréquentation, passer de 45 à 90 000 visiteurs d'ici 10 ans.

Kléber Rossillon compte notamment réaménager la terrasse, mieux mettre en valeur les jardins. Jacques Galland, le secrétaire général de la société : "cette Tour est magnifique, mais il y a une contrainte : elle ne peut accueillir qu'un nombre maximum de visiteurs, notamment l'été. Donc l'une de nos idées, c'est d'étendre l'expérience de visite au-delà de la Tour, et donc de créer des animations, notamment sur la terrasse. Il y a une très belle terrasse, qui se trouve juste en dessous de l'entrée de la Tour; et donc l'idée, c'est d'avoir en permanence des animations l'été." L'accueil de la Tour se ferait aussi en amont des jardins et non pas au pied du monument, "pour faire une montée en puissance vers la Tour".

Dans un deuxième temps, en 2020, Kléber Rossillon va construire un bâtiment d'accueil, de plus de 60 m², avec des projections, une visite virtuelle, pour personnes à mobilité réduite. La muséographie existante dans la tour ne va pas être révolutionnée, mais complétée, améliorée, avec un fil conducteur plus affirmé autour des thèmes prison/liberté.

Kléber Rossillon compte investir 420 000 euros sur les 10 ans de sa délégation. 20 000 euros seront aussi consacrés à l'organisation d'une fête autour des 900 ans de la Tour en 2020.

Le maire Hervé Mariton précise que l'accès à la Tour est et restera gratuit pour les Crestois.