La Sologne à l'honneur dans le dernier film de Nicolas Vanier

La Sologne est à découvrir ou redécouvrir sur grand écran. Le dernier film de Nicolas Vanier "l'école buissonnière" sort ce mercredi au cinéma et il fait encore la part belle à la "Nature".

La Sologne sera sur grand écran à partir de ce mercredi avec le dernier film du réalisateur aventurier Nicolas Vanier. "L'école buissonnière "raconte les aventures dans les années 1930 d'un petit orphelin , débarqué de la région parisienne et qui découvre la nature. Nicolas Vanier a posé sa caméra en Sologne à quelques km de Vierzon , à Mennetou-sur-Cher, et dans la région de Beaugençy dans le Loiret. Pour Nicolas Vanier c'est un véritable retour aux sources, il qui a passé son enfance en Sologne avant de se passionner pour le Grand Nord et la Sibérie.

Le réalisateur "du Dernier trappeur" ou de "Belle et Sébastien", Nicolas Vanier n'a pas lésiné sur son casting. François Cluzet, François Berléand ou encore Eric Elmosnino et Valérie Karsenti font partie de l'aventure. Et c'est un film France bleu.