La Somme, destination "dog friendly" : quelles activités faire avec votre chien cet été ?

Les propriétaires de chiens sont les bienvenus chez nous. Cet été, le comité départemental Somme Tourisme développe ce concept de plus en plus tendance : la destination "dog friendly". Il s'agit de proposer aux vacanciers propriétaires de chiens des hébergements qui non seulement acceptent les animaux, mais aussi les chouchoutent. Et des activités à faire avec leur animal.

Outre les traditionnelles balades en baie de Somme ou en forêt, il y a chez nous plein d'autres activités à partager avec son chien. La plus originale est peut-être le "cani paddle", à Ham, qui vous permet de partir en paddle avec votre chien. Vous pouvez aussi l'emmener faire du canoë à Picquigny ou Loeuilly, ou bien de la barque dans les hortillonnages, à Amiens. Si vous préférez les sites historiques, la cité souterraine de Naours accepte les animaux, tout comme le château-fort de Rambures. Attention toutefois, si vous avez plusieurs animaux ou un chien de grande taille, mieux vaut passer un coup de téléphone avant de vous présenter sur le site.

Cani-paddle, canoë et petit train

Votre chien est également le bienvenu à bord des bateaux et du chemin de fer de la baie de Somme et du P'tit train de la Haute-Somme. De plus en plus de loueurs de vélos proposent aussi des locations de remorques adaptées. Vous pourrez par exemple découvrir la truffe au vent la coulée verte, entre Bacouel-sur-Selle et Monsures, la véloroute Vallée de Somme ou encore la Vélomaritime, qui longe la côte.

Les stations de Fort-Mahon Plage et du Crotoy sont labellisées "Toutourisme", elles mettent par exemple à disposition des gamelles d'eau et les chiens tenus en laisse peuvent se promener sur la plage, en dehors des zones de baignade.

Ernest en promenade dans les marais, à Camon © Radio France - Claudia Calmel

Des hébergements labellisés "Qualidog"

Si vous cherchez un hébergement, la plateforme spécialisée Emmenetonchien.com recense les gîtes, campings ou hôtels qui non seulement acceptent les animaux, mais les considèrent "comme un membre de la famille", explique Virginie Noppe, l'experte "dog friendly" de Somme Tourisme. "Ça peut être une canidouche, un tuyau de rinçage à l'extérieur pour rincer le chien quand il rentre de la mer, mettre à disposition un panier, des gamelles. On a même des propriétaires qui mettent à disposition un kit pour les animaux avec une friandise, un petit cadeau et des sacs canicrottes".