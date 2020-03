La sortie du prochain James Bond repoussée à cause du coronavirus

La sortie du prochain épisode de la saga James Bond a été repoussée à novembre, ses producteurs et distributeurs craignant une fermeture des salles de cinéma dans plusieurs pays à cause du coronavirus, a-t-on appris mercredi soir. Le film devait sortir en avril.

La sortie de "No Time To Die", le nouveau James Bond, est repoussée à novembre.

Les fans de James Bond vont devoir attendre que le nombre de cas de coronavirus veuille bien baisser dans le monde. La sortie du prochain volet des aventures du célèbre espion britannique, "No Time To Die" (en français, "Mourir peut attendre"), a été repoussée d'avril à novembre en raison de craintes liées à l'épidémie du nouveau coronavirus.

Les grands rassemblements interdits dans plusieurs pays

"MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé avoir repoussé la sortie de 'No Time To Die' à novembre 2020" après "évaluation approfondie du marché mondial des salles de cinéma", ont-ils expliqué sur Twitter. Des associations de fans avaient plaidé lundi dans une lettre ouverte pour le report de la sortie du film, mettant en avant des raisons de santé publique alors que plusieurs pays ont interdit les grands rassemblements pour éviter une propagation du virus.

Le 25e volet de la saga, dont la première mondiale était prévue le 31 mars à Londres avant sa diffusion dans les salles obscures, sortira le 12 novembre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le 25 novembre, les dates pour le reste du monde restant à préciser, ont indiqué les producteurs sur Twitter.

Un calendrier qui donne "le temps de mourir", ironisent les fans

Sur le même réseau social, des fans déçus ont ironiquement écrit, en référence au titre du film, que ce nouveau calendrier donnait effectivement le temps de mourir. Dans ce nouvel opus, où Daniel Craig enfile de nouveau le costume de l'agent secret, James Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d'une vie tranquille en Jamaïque. Mais sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide. Le "méchant" de l'histoire est incarné par l'Américain d'origine égyptienne Rami Malek, qui a décroché en 2019 l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe de rock Queen.

Le thème officiel du film, également intitulé "No Time To Die" et interprété par la jeune chanteuse américaine Billie Eilish, a battu des records de vente au Royaume-Uni depuis qu'il a été dévoilé mi-février.