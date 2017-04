La souscription pour la restauration de la basilique St Martin de Tours a été un formidable succès

La souscription pour financer les travaux de restauration de la statue de St Martin et le dôme de la basilique est officiellement terminée depuis vendredi soir. Ce financement participatif a été un véritable succès puisque il a permis de recueillir plus de 500.000 euros, soit 1/4 des travaux.

Après 20 mois de travaux, l'événement le plus symbolique de cette restauration aura été la repose de la statue de St Martin à l'aide d'une grue. C'était le 15 octobre dernier devant un millier de tourangeaux.

Plus de 1000 donateurs

Un millier c'est justement le nombre de dons enregistrés pour cette souscription, soit 521.000 euros récoltés. C'est largement au dessus des espérances de la mairie de Tours, qui tablait sur deux fois moins d'argent.

"Cette très belle mobilisation" pour reprendre l'expression de l'adjoint au rayonnement de la ville de Tours, Christophe Bouchet a permis de financer un quart des travaux, le reste étant pris en charge par la Région, l'Etat, la ville, la Métropole et la Région.

On a enregistré plus de 80 dons de plus d'1 millier d'euros. Deux dons à 60.000, des entreprises. Le plus petit don, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, est de 4 euros.