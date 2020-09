La Souterraine : des élèves de l'école de design lancent leur galerie

Des élèves du pôle design de la cité scolaire Raymond Loewy, ouvrent une galerie dans le centre-ville de La Souterraine. Dans ce local, ils exposeront des maquettes, des affiches, des sculptures : toutes sortes de projets réalisés dans le cadre de leurs études. Ils espèrent donner de la visibilité à leurs créations. Ils aimeraient faire de ce lieu un espace de rencontre entre étudiants et habitants. Leur objectif est aussi de faire un peu de vulgarisation, pour que les Sostraniens comprennent mieux ce qu'est le design. La galerie s'appelle " a/ ttinsi". L'inauguration a lieu ce vendredi 11 septembre à 19h.

Le pari fou de deux étudiants

Ce sont deux étudiants qui ont eu l'idée d'ouvrir cette galerie : Léo Barbotin et Thomas Devillers. Tout a commencé lors d'un séjour que les deux amis ont passé en Normandie. "Au Havre, il y a une petite galerie d'art contemporain dans laquelle j'aime bien me rendre, et j'y ai emmené Thomas, raconte Léo Barbotin.

en sortant de cette galerie, j'ai regardé Thomas et je me suis dit qu'on pouvait nous aussi faire une galerie étudiante

En revenant à La Souterraine, au mois de février, les deux amis ont tenté de concrétiser leur projet. Ils ont rapidement pris contact avec la mairie. La municipalité a finalement accepté de leur prêter un local gratuitement. " Dans l'ensemble, nous avons été très soutenus, reconnait Thomas Devillers, le fait que ce soit un lieu de rencontre avec les Sostraniens, ça a marché tout de suite".

Entre les cours, les étudiants en design ont beaucoup travaillé pour ouvrir cette galerie - Camille André

Ces dernières semaines, alors que l'inauguration approchait, de nombreux étudiants en design sont venus leur prêter main-forte pour mettre en place cette première exposition.

Que peut-on voir dans cette galerie?

Le thème choisi pour cette exposition est : "territoire abandonné". Les deux apprentis galeristes ont réuni des projets menés par les élèves de bac, de licence et de master. Toutes ces créations ont donc été réalisées par des jeunes de 16 à 23 ans.

Cette galerie diffère des galeries d'arts traditionnelles. Dans la vitrine, vous pouvez par exemple voir des maquettes de poulaillers urbains. "En tant qu'étudiant en design, on passe parfois plusieurs mois sur un projet. A la fin on produit une maquette devant un commanditaire. Cette maquette on passe du temps à la poncer, la peaufiner etc. Mais on la montre à une seule personne et ensuite c'est fini. C'est assez frustrant", explique Thomas Devillers.

En vitrine, des maquettes de poulaillers urbains © Radio France - Camille André

Des panneaux explicatifs vous permettront de comprendre quelle était la commande initiale. Bien souvent, ce sont des entreprises qui demandent aux étudiants en design de travailler sur un objet précis, qui devra s'imbriquer dans un environnement donné. Ainsi les deux maquettes de poulaillers urbains s'avèrent très différentes. La première était destinée à un camp de réfugiés, la seconde, à une école.

Des créations très variées sont visibles dans cette galerie © Radio France - Camille André

Pour cette première exposition, les élèves de design exposent aussi des affiches sérigraphiées, des peintures, les premiers dessins qui ont servi à illustrer la monnaie locale La Mige, ainsi que des vêtements et du mobilier fabriqués à base de chaussettes. Vous pourrez également écouter des expérimentations audio, autour des bruits enregistrés à La Souterraine.

La galerie se renouvellera tous les deux mois

Les œuvres présentées dans cette galerie changeront tous les deux mois. Les étudiants en design ont l'intention de rendre cette galerie pérenne, afin d'accueillir toutes les sections de l'école, du bac au master. La galerie devrait être ouverte les mercredis et samedis matins, et pourra accueillir le public sur d'autres créneaux, en fonction de la disponibilité des étudiants.

"On est vraiment très contents, on a hâte que les gens viennent, confie Léo Barbotin, quand les gens sont curieux, c'est fantastique".

La galerie est située au N°6 rue Saint-Jacques à La Souterraine.