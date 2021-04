La Souterraine : franc succès dans les librairies pour la BD des GM&S

La BD d’enquête retraçant le combat des salariés de l’usine de l’équipementier automobile GM&S est parue en librairie le 18 mars. Depuis, les clients sostraniens ont été nombreux à acheter l’ouvrage qui dépeint les paysages de la Souterraine et une partie de son histoire.

A la Souterraine, la BD d'enquête de Benjamin Carle et David Lopez racontant le combat des salariés de l'entreprise GM&S fait fureur. « J’ai vendu au moins 35 exemplaires » se réjouit Philippe May, gérant du Hall de la presse, dans le centre-ville de La Souterraine. Selon lui, les clients ont tout de suite été au rendez-vous dès la sortie de la bande dessinée. « Quand je les ai reçu j’avais déjà plusieurs pré-commandes. Il y a eu un réel engouement au moment de la sortie ». Depuis, plusieurs clients sont venus s’en emparer à leur tour, désireux de découvrir cet ouvrage qui se déroule en grande partie dans leur ville.

Quelques rues plus loin, Danielle Herry, elle, comptabilise une quinzaine d’exemplaires de « Sortie d’Usine » vendus. Une vente très correcte pour sa librairie. « Il ne m’en reste plus que quatre » précise-t-elle en observant le présentoir devant la porte où l’ouvrage trône fièrement. « Mes clients ont été très réactifs, ils sont venus l’acheter dès que j’ai reçu les premiers exemplaires. » Les habitants de La Souterraine avaient pour la plupart entendu parler du livre et n’ont pas attendu pour venir se le procurer en librairie. « Beaucoup de choses ont plu, je pense », témoigne la libraire, « Certains ont été déstabilisés par le graphisme mais beaucoup ont voulu découvrir cette BD. »

Même si l’engouement de la sortie s’est un peu calmé ces dernières semaines, Philippe May a tout de même choisi de recommander une dizaine d’exemplaires de la bande dessinée.

Une page de l’histoire de la Souterraine

Ce succès, selon Philippe May et Danielle Herry, s’explique par l’attachement des Sostraniens à cette partie de l’histoire de leur ville. La BD fait echo aux protestations des salariés de l’usine GM&S basée à La Souterraine et menacée de fermeture en 2017.

« Tout le monde à la Souterraine se sent concerné par la sortie de ce livre » raconte Danielle Herry. « C’est en quelques sorte une témoignage de ce qui s’est passé autour de cette usine et de ses salariés. Et puis une bande dessinée, c’est une belle façon de raconter cette histoire. »

« Ça a beaucoup touché les gens », confirme Philippe May, « Ça fait écho à des choses qu’ils connaissent, qu’ils ont vécu et subi, qu’ils subissent encore. »

Les deux libraires espèrent que d’autres clients viendront découvrir cet ouvrage dans les semaines à venir. « C’est important de raconter cette histoire. On est sur un territoire rural, où la sauvegarde de l’emploi est essentielle. C’est important d’en parler et de s’en souvenir. » estime Danielle Herry.