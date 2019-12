La souvenir de Noël d'Antoine Bardo : "Une soirée au musée de La Magie des Automates"

Chaque matin, France Bleu Isère donne la parole à une personnalité de notre département, qui nous partage son plus beau souvenir de Noël. Ce vendredi, Antoine Bardo, le gérant du musée "la Magie des Automates" nous raconte un Noël particulier ... au milieu des automates à Lans-en-Vercors (Isère).

Lans-en-Vercors, France

Avant d'être le gérant du musée de "la Magie des Automates" à Lans-en-Vercors, c'est le père d'Antoine Bardo qui faisait tourner la boutique. Un homme passionné par l'univers de Noël. "Il passait son temps à chiner des objets sur le thème de Noël. Heureusement il pouvait exposer certaines trouvailles dans le musée parce qu'à la maison, il n'y avait plus de place", plaisante Antoine Bardo, le gérant actuel du lieu insolite.

"Etre plus dans l'esprit de Noël que ce jour-là ? Impossible !"

Dans ce musée, c'est un peu Noël toute l'année puisqu'il y a plusieurs espaces réservés au Père Noël. C'est d'ailleurs dans ce décor unique qu'Antoine Bardo a son meilleur souvenir. "Une fois, on a fait un Noël un peu particulier dans le musée avec toute la famille. On a poussé les décors pour s'installer à table tous ensemble, avec les automates autour. Je ne pense pas qu'on puisse être plus dans l'ambiance de Noël. C'est un souvenir incroyable", raconte Antoine Bardo

