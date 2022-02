La star des chevaux de sport, Diamant de Semilly, est mort à l'âge de 31 ans

Il est devenu une star de la reproduction mais Diamant de Semilly a d'abord brillé sur les terrains de CSO et CSI (concours de saut d'obstacles). Il était notamment devenu champion du monde aux Jeux équestres mondiaux de Jerez en Espagne en 2002. Il est ensuite devenu un reproducteur très demandé. Il a été numéro 1 au classement des meilleurs étalons en 2015 et 2016, et il occupait la deuxième place depuis 2017.

Une fierté de l'élevage normand

C'est le haras de Semilly, à Couvains, dans le Saint-Lois qui a annoncé la mort de la légende sur sa page Facebook ce mercredi 16 février.

Diamant de Semilly était souvent qualifié de "chef de race". Cela signifie que c'était un grand reproducteur mais aussi qu'il continuera de marquer le monde hippique par sa descendance. Parmi ces célèbres descendants, on peut trouver, entre autres, Quickly de Kreisker, détenu par le roi du Maroc ou encore Toledo de Kesler qui a permis aux Britanniques de remporter une médaille d'or au concours complet et une médaille d'argent par équipe aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

Mais plus que son palmarès ou sa descendance, la famille Levallois du haras de Semilly retient surtout les moment vécus avec Diamant. "Tu as changé le destin de notre vie," écrivent Eric et Sylvie Levallois, "Ce n’est pas la page de l’histoire d’un cheval qui se tourne, c’est une Histoire extraordinaire qui s’est écrite avec toi et continuera de s’écrire grâce à toi."