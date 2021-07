La star du piano, Evgeny Kissin, en concert de clôture du festival de Nohant ce jeudi soir

Le Nohant Festival Chopin annulé la saison dernière, s'est parfaitement déroulé cette année. Il s'achève ce soir (jeudi 15/07) en apothéose avec le récital d'un plus grands, si ce n'est le plus grand, pianiste actuel au monde. Le russe Evgeny Kissin, 49 ans, qui a arpenté les plus grandes scènes de la planète (Carnegie Hall, Muzikverein de Vienne, Barbican Center de Londres etc) viendra interpréter une sonate d'Alban Berg, une danse de Tikhon Khrennikov, trois Préludes de George Gershwin et enfin six œuvres de Frédéric Chopin dont la Nocturne en Si Majeur, un extrait de la Polonaire dite "héroïque" et trois impromptus

Enfant prodige devenue star internationale

C'est tout simplement "le roi du piano" pour Jean-Yves Clément, le conseiller musical et littéraire du festival de Nohant. "C'est une vedette depuis ses 12 ans ! A 12 ans il a enregistré en concert les deux Concertos de Chopin et ça a tout de suite été un disque mythique et encore aujourd'hui. Après, il a fait le tour de la planète dirigée par les plus grands chefs, dont Karajan, à l'âge de 15 ans. Il a joué dans toutes les capitales du monde, il choisit ses endroits, donc on est contents qu'il choisisse Nohant." [..]

Quelques places encore disponibles

Avis aux mélomanes, il reste encore quelques places pour ce concert d'exception. Il faut dire que le prix est à la mesure de l'évènement : 100 à 120 euros la place. Les réservations se font par téléphone au 02 54 48 46 40.