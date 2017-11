La star Shakira annule son concert à Montpellier

Le concert de Shakira de ce jeudi 16 novembre à la Sud de France Arena de Montpellier est annulé. La chanteuse déclare souffrir des cordes vocales et reporte toutes ses dates européennes.

L'El Dorado Tour ne passera pas par Montpellier. Du moins pas tout de suite. La star colombienne Shakira annule son concert prévu ce jeudi à la Sud de France Arena de Montpellier. Elle déclare souffrir des cordes vocales.

Un problème de santé qui l'a déjà contrainte à reporter les autres concerts de sa tournée européenne prévus au début du mois à Cologne en Allemagne, à Paris, Anvers et Amsterdam.

"Shakira met tout en œuvre pour se rétablir et a hâte de remonter sur scène."

Live Nation, la société qui organise sa tournée, s'est fendue d'un communiqué :"Suite à une hémorragie des cordes vocales, Shakira est dans l'obligation de reporter toute prestation pour lui permettre de se soigner correctement avant de reprendre sa tournée mondiale et pour éviter toute blessure supplémentaire. (...) Shakira met tout en œuvre pour se rétablir et a hâte de remonter sur scène. Elle reste incroyablement reconnaissante pour toute la loyauté, la patience et le soutien que ses fans lui ont apportés pendant cette période difficile."

URGENT / Report des concerts de Shakira prévus les 10 et 11 novembre à l'AccorHotels Arena pic.twitter.com/jVMDavuJ4u — Live Nation France (@LivenationFR) November 9, 2017

Live Nation devrait donner davantage d'infos le vendredi 17 novembre, concernant les dates de report et les différentes options qui seront proposées aux fans.