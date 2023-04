La star taurine espagnole Daniel Luque de retour dans les arènes de Bayonne cet été

Un seul être vous manque. Ce ne sera pas le cas cette année dans les arènes de Bayonne. Absent l'an dernier de la saison taurine bayonnaise, Daniel Luque est de retour en 2023. La star espagnole est inscrite au cartel de la corrida de clôture de la feria de l'Atlantique le 3 septembre. Présent aussi lors de la feria, le premier septembre, le numéro 1 mondial péruvien Andrés Roca Rey, qui l'an dernier avait dû déclarer forfait sur blessure. Cinq corridas et deux novilladas vont rythmer la saison taurine de Bayonne. Les temporada se divise en deux parties : lors des fêtes de Bayonne les 28 et 29 juillet et puis pendant de la "Feria de l'Atlantique" du premier au 3 septembre. Le budget global de la temporada est stable par rapport à l'an dernier et s'élève à 900.000 euros. Six toreros français participent aux corridas. Selon les organisateurs, les prix des places ne vont pas augmenter.

Fêtes de Bayonne - 28 et 29 juillet 2023

Vendredi 28 juillet 18 h 30 : corrida blanche avec six taureaux de Jean-Manuel Criado (Mérida)

Clemente

Jesús Enrique Colombo

Dorian Canton

Samedi 29 juillet 18 h 30 : Corrida à cheval avec six taureaux de Ramao Tenorio (Portugal)

Miguel Moura

Léa Vicens

Guillermo Hermoso de Mendoza

Feria de l'Atlantique - 1, 2 et 3 septembre 2023

Vendredi 1er septembre 19h : Corrida Goyesque bleue avec six taureaux de Garcigrande (Salamanque)

Juan Leal

Andrés Roca Rey

Adrien Salenc "Adriano"

Samedi 2 septembre 11h ; Novillada avec picadors et six novillos de Los Maños (Saragosse)

Lalo de Maria

Mario Navas

Tristán Barroso

Samedi 2 septembre 19h : Corrida des six toreros avec six taureaux de Pedraza de Yeltes (Salamanque)

Morenito de Aranda

Joaquín Galdós

David de Miranda

Rafael Serna

Jorge Isiegas

El Rafi

Dimanche 3 septembre 11h : Novilladas sans picadors avec six Erales du Sud-Ouest

Dimanche 3 septembre 17 h 30 : Corrida de clôture avec six taureaux de Zacarias Moreno (Madrid)

Daniel Luque

Emilio De Justo

Alternative d'Alejandro Mora

La billetterie pour les abonnements ouvre le mercredi 10 mai et pour les places à l'unité le 12 juin, entre 10h et 17 h 30.