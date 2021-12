La station de Font d'Urle sur le Vercors ouvre son domaine nordique

Ce samedi 4 décembre, les amateurs de ski de fond vont se régaler. La saison démarre officiellement à la station de Font d'Urle-Chaud Clapier sur le Vercors drômois grâce aux 80 centimètres de neige tombés depuis une semaine. Le domaine nordique ouvre ce week-end, le week-end prochain et l'ouverture générale, y compris pour l'alpin, est prévue le 18 décembre. La station nordique d'Herbouilly ouvre aussi par anticipation dès ce week-end des 4 et 5 décembre. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour le ski nordique.

Fixer la neige et préparer les pistes

Pour permettre ce démarrage, la préparation a duré toute la semaine. Pas question en effet que le redoux ne vienne faire fondre la neige ! Pour éviter que cela ne se produise, les équipes du département de la Drôme dament les pistes de ski. Trois dameuses font des allers-retours pour tasser la neige et la rendre plus compacte et surtout plus agréable à skier. Richard Sagnal passe plusieurs heures par jour dans sa dameuse pour que chacune des pistes soit parfaite. Il explique, "si on ne faisait pas ce travail de damage, les skieurs ne pourraient pas glisser correctement, ils ne pourraient même pas exécuter un virage et ils ne prendraient aucun plaisir. Là il y a beaucoup de neige donc ça se travaille bien, il faut le faire vite avant que les températures ne se radoucissent."

La dameuse rechargée en carburant va ensuite travailler la neige durant 5 heures - Lucile Auconie

Richard doit penser à tout, il faut tracer les pistes mais aussi les arrivées des remontées mécaniques ainsi que le secteur réservé aux services de secours en cas de chute. Il poursuit, "si une personne chute à l'arrivée, elle doit pouvoir trouver un lieu pour attendre les secours, donc je les délimite la dameuse".

Antoine Carpe Gérant de la Boutique Skitruck à Font d'Urle-Chaud Clapier - Lucile Auconie

Devant le magasin de location de matériel, SkiTruck, le gérant, pelle en main dégage la neige bloquant la porte d'entrée. Cette année, la station ouvre un peu plus tôt que prévu, alors le gérant de SkiTruck à Font d'Urle-Chaud Clapier a dû appeler deux salariés en urgence. Olivier Papon est saisonnier, heureusement il a pu se rendre disponible très rapidement, "on pensait avoir un peu plus de temps pour se préparer sur le shop, mais bon c'est pas grave car si on commence plus tôt généralement c'est que c'est une bonne nouvelle."

600 skis de fond à racler pour préparer

À l'intérieur, deux saisonniers s'activent pour préparer les 600 skis de fonds. Ils commencent par retirer la couche de fart d'été restée pour protéger la semelle du ski, avant de la racler pour ne garder que l'essentiel du fart. Enfin Mathias réalise la dernière tâche : le brossage, c'est indispensable pour rendre la glisse la plus optimale possible. Une mission qui peut prendre entre 5 et 10 minutes pour chaque ski, mais Mathias le responsable a le sourire "ça va vraiment nous faire plaisir de revoir les remontées mécaniques en marche et on a hâte de revoir du monde."

Le pass sanitaire devrait être demandé pour emprunter les remontées mécaniques car le seuil de 200 pour 100.000 habitants fixé par le gouvernement est dépassé dans le département de la Drôme. Le masque est par ailleurs obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques.