La station de La Pierre Saint-Martin ouvrira ce dimanche

La Pierre Saint-Martin sera la première station béarnaise à ouvrir cet hiver. 60% du domaine sera accessible dès 9 heures ce dimanche.

La station de la Pierre-Saint-Martin va ouvrir ce week-end. Ce sera la première station béarnaise à ouvrir. 60% du domaine sera accessible dès dimanche matin. Les pistes devaient être accessibles dès samedi, mais la station a décidé de reporter d'une journée pour une question de météo.

La semaine prochaine est un moment important pour le domaine puisque c'est le début des vacances pour les espagnols, l'Immaculada. Il était donc capital de pouvoir ouvrir dès ce week-end nous dit Dominique Rousseu, le responsable de la station de La Pierre Saint-Martin: "on est proches de l'Espagne, donc on a certainement pas mal d'espagnols qui viendront de Pampelune. On a attend 4000 à 5000 skieurs sur la semaine".

Tout le domaine ne sera pas accessible, mais vous pourrez skier dans le secteur découverte, dans le secteur Horizon, les télésièges du family et du panoramique seront remis en service. L'ensemble des pistes desservies par ces installations seront ouvertes.

Dimanche, la station propose un forfait à tarif unique à 28,40€. La station de Gourette ouvrira le week-end suivant, le samedi 9 décembre. L'ouverture d'Artouste est prévue le 23 décembre.