Vacances dans le massif des Vosges : la station de Larcenaire à Bussang entre neige et soleil

C'est la station de ski familiale par excellence. Le Larcenaire à Bussang accueille des vacanciers venus de toutes la France et quelques belges. Cette année encore la neige est présente et toutes les remontées mécaniques fonctionnent. Masques et pass-sanitaire sont de rigueur.