La station de ski Alti Aigoual ouvre ce week-end

Excellente nouvelle pour les amateurs de ski, de luge et de neige ! Il n'y a désormais plus aucun doute : la station de ski Alti Aigoual, dans le Gard, ouvre plusieurs pistes de ski alpin dès ce samedi matin 9h. Le domaine de ski de fond ouvre également. La piste de luge est damée, et nous pourrons également y accéder gratuitement mais avec une jauge de sécurité. Attention : le pass sanitaire est obligatoire pour les remontées mécaniques et la cafétéria. Pensez aussi à vos équipements obligatoires (pneus neige, chaussettes ou chaînes) pour circuler sans difficulté.

