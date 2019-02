La station de ski du Granier va rouvrir à la fin de la semaine grâce à ses bénévoles

Une des petites stations de Savoie s'est sauvée grâce à une cagnotte sur internet et surtout grâce à la foi des habitants d'Entremont-le-Vieux. Ce samedi 9 février, on va pourvoir skier sous le Granier. La neige est là !

Entremont-le-Vieux, France

La station du Granier revit ! La soixantaine de bénévoles est en passe de réussir son pari. L'association va sauver une station de Savoie qui n'a pas pu ouvrir deux Noël d'affilée, et qui a fini par être fermée par les élus.

En décembre dernier, France Bleu Pays de Savoie avait relayé l'appel de ces passionnés de leur terroir.

La station va renaître © Radio France - Christophe Van Veen

A la fin de la semaine, le 9 février, les quatre pistes et les deux téléskis vont à nouveau se mettre en activité. Les forfaits sont modiques et l'ambiance sera ultra-sympathique.

Olivier Rey © Radio France - Christophe Van Veen

Olivier Rey, l'une des chevilles ouvrières de la renaissance, est soulagé malgré l'effervescence des derniers préparatifs. Il remercie "l'engouement incroyable des gens qui ont été touchés par cette initiative de bénévoles" et qui ont alimenté la cagnotte sur internet : 10.000 euros. Mais, il reste encore 5.000 euros à trouver pour être confortable. Vous pouvez donner le dernier coup de pouce sur leetchi.

Olivier ne cache pas le stress des derniers préparatifs avec un ultime énorme document administratif à remplir cette semaine. Ça va y faire !

"Les anciens ne voulaient pas qu'on démonte les pylônes."

Régis Pain a travaillé 25 ans à la station. Il a pris sa retraite il y a deux ans. Mais il reprend du service pour la bonne cause, bénévolement, pour être le responsable d'exploitation de la station. "Remettre tout en route, c'est énormément de travail. On n'a pas eu beaucoup de temps. Mais les gens sont tellement motivés ! Le plus dur, c'est l'aspect mécanique. Heureusement, on a ici beaucoup de gens compétents." Régis ne cache pas que "ça aurait mis un grand coup au moral des anciens de voir tout démonter." La station du Granier, c'est 50 ans de la vie du village.

On voit passer la dameuse qui tasse au maximum l'aubaine tombée ce week-end. Le ciel est avec les braves gens. "La neige est là. C'est tellement réconfortant. On a travaillé pendant un mois comme des fous et il n'y avait pas un flocon. Ça fait du bien." savoure Olivier Rey.

La dameuse est de service © Radio France - Christophe Van Veen

Dans ce monde individualiste, la solidarité fait du bien

La station du granier est avant tout une aventure humaine. Il n'y a qu'à voir l'effervescence dans le local remis en état qui va servir de snack "diots-frites". Yves, ancien restaurateur, sera aux fourneaux. "Moi, j'y connais rien en remontées mécaniques. Chacun amène ce qu'il sait faire. C'est ça qui est formidable. Dans ce monde individualiste, on a besoin de solidarité. On a avec nous beaucoup de passionnés. Ils ont appris à faire du ski ici et ils y sont attachés. On n'a que des bénévoles compétents. Il faut le dire : Entremont a une vraie station de ski !"