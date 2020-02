La station de ski du Haut du Tôt dans les Vosges va rouvrir, 25 ans après

Le Haut du Tôt, Sapois, France

C'est un petit miracle vosgien. Malgré le manque de neige qui se fait ressentir un peu plus chaque année, une association vosgienne est en train de réussir un pari audacieux : rouvrir le domaine du Haut du Tôt à Sapois (entre le Tholy et Gérardmer) avant la fin du mois de février.

25 ans après

La fermeture de ce domaine date de la fin des années 1990. Cela fait donc près de 25 ans qu'ils n'y a plus de ski alpin dans cette petite station située entre 850 et 900 mètres d'altitude. C'est officiel : la réouverture est imminente. Le dossier est ficelé. Il ne manque que l'autorisation du préfet.

A l'initiative de ce projet : Jean-Yves Damien, le président de l'ATHDT, l'Association du téléski du Haut du Tôt, lancée par sept bénévoles, il y a trois ans et demi. Il faut savoir que l'implantation de ce téléski n'est plus à l'ordre du jour pour des raisons administratives. Désormais, c'est un fil-neige qui doit être installé.

"C'est vrai que c'est un paradoxe, déclare Jean-Yves Damien. Il y a pas mal d'émissions à la télé ou à la radio qui annoncent la fermeture de stations. Mais nous, grâce à notre petite association, on va réussir à rouvrir."

Alors, c'est sûr, ce n'est pas un grand domaine, mais cela va permettre de perpétuer le ski dans les Vosges.

Deux pistes vertes

Cette ouverture a été rendue possible grâce à Sébastien Baradel, le gérant de la station des Hautes-Navières au Valtin. Cette dernière a définitivement fermé ses portes le 31 décembre 2019. Sébastien Baradel est en train de vendre son matériel et le contrat s'est fait très rapidement. "L'annonce de ce fil-neige est sortie en août, on est allé le chercher en septembre. On ne s'est pas posé de questions."

Ce fil-neige aura une seconde vie. On remercie Monsieur Baradel, parce qu'il a eu beaucoup de demandes et il nous a donné la préférence parce qu'on est Vosgiens et qu'on est pas trop loin de chez lui.

Si le préfet donne son autorisation dans les meilleurs délais, la station du Haut du Tôt et ses deux pistes vertes ouvriront à la fin de ce mois de février, en tout cas c'est le souhait de Jean-Yves Damien. Encore faut-il que la neige soit au rendez-vous. "L'avantage avec ce fil-neige, c'est que deux heures après les chutes de neige, on peut ouvrir. On mobilise nos bénévoles et on en a pour deux heures de travail à modeler la piste, tasser la neige et mettre en route le fil-neige."

Un fil-neige "unique au monde"

Le président de l'association l'annonce également en exclusivité :

Cela va être génial parce que ce fil-neige, c'est le premier au monde dont l'électricité va être produite par des panneaux photovoltaïques. C'est unique !

Ce projet est soutenu financièrement par toutes les communes aux alentours du Haut du Tôt. L'association doit même recevoir un coup de pouce en juillet prochain de la part de l'Europe.

"Ici, c'est l'aspect patrimonial du ski qui ressort, explique Pierre-Alexandre Métral, doctorant en géographie et spécialiste des stations de ski françaises. Ce domaine faisait l'identité du territoire. Il y avait une certaine nostalgie après sa fermeture. Je trouve ça super qu'il y ait des initiatives comme cela."