Massif du Sancy : la station du Mont-Dore inaugure sa tyrolienne à virages

Une tyrolienne à virages. Voilà ce que la station du Mont-Dore vous propose de découvrir - entre autres - ce samedi à l'occasion de son ouverture au public. Conçu pour fonctionner en toutes saisons, le circuit de la tyrolienne est à ciel ouvert sur une longueur de 700 mètres.

Cette nouvelle génération de tyrolienne procure des sensations fortes pendant 2 minutes 30 de descente grâce à ses virages à 360° autour des arbres et ses drops, de grandes courbes plongeant vers le sol. Ses différentes variations de vitesse, pouvant atteindre les 30 km/h, sont contrôlées par des freins magnétiques pendant la descente, suivant le poids de l’utilisateur pour un vol en toute sécurité.

Une centaine d'arbres porteurs

Le Mont-Dore a confié sa réalisation au groupe savoyard MND Leisure, spécialiste de l’aménagement d’infrastructures de loisirs à sensations. Baptisée "FunFlight", cette tyrolienne d’un nouveau genre permet un parcours à virages sous la canopée, pour une expérience de vol libre par gravité dans la forêt.

La structure s’appuie sur plus d’une centaine d’arbres porteurs et seulement trois mats artificiels afin de l’intégrer au mieux dans son environnement naturel et de limiter son impact. Adapté aux milieux forestiers de moyenne montagne, ce type de tyrolienne peut venir en complément d’activités existantes en extérieur, comme les Tours d’Aventures, ou s’adapter aux centres de loisirs indoor.

Caractéristiques techniques

Trois mats artificiels et plus de 100 arbres porteurs

Longueur : 723 mètres

Dénivellation : 50 mètres

Pente moyenne descente : 7%

Nombre de clients : 30 personnes/heure

Activité : 4 saisons

Enfants à partir de 10 ans : poids 40 kg et taille 1.30 m minimum

Adultes : poids 120 kg et taille 2,05 m maximum