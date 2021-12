La station de ski du Mourtis rouvre avec le sourire, malgré la pluie

Les nuages recouvrent le ciel et la pluie froide tombe sur les quelques courageux montés à la station du Mourtis (Haute-Garonne), ce samedi 4 décembre. Jour d'ouverture pour les plus pressés de regoûter aux descentes. Parmi eux, Estelle et Quentin, venus de Toulouse. Quentin va entraîner Estelle, qui n'a plus mis les pieds sur des skis depuis quelques années. "C'est comme si je recommençais du début, sourit la jeune femme. Les conditions météo ne sont pas folles, mais au moins il n'y aura pas beaucoup de monde sur les pistes !"

Ce qui compte, ce sont les sensations, pas la neige !"

En s'approchant des remontées mécaniques, nous croisons Pascal, nouvel habitant du Mourtis : "C'est génial de voir la station reprendre vie, après un an d'arrêt, cela fait du bien", explique-t-il.

Le Mourtis est à l'arrêt depuis plus d'un an maintenant, avec la fermeture des remontées la saison dernière. "C'est que du bonheur", confirme Arthur, après sa descente en snow-board. "La neige, la glisse, les paysages, j'adore ! La pluie ce n'est pas bien grave, on profite de revenir, déjà."

Une station qui s'est préparée à la réouverture

Sourire partagé par François Gillaizeau, commerçant dans le village. Il gère notamment un restaurant et une boutique de location de skis : "Les habitués sont là, la neige est bonne, abondante, tôt dans la saison. On a des réservations pour l'hiver, c'est bien."

A la tête de la station, Christophe Esparseil se dit "optimiste pour la suite. Les conditions sont bonnes, nous avons le masque, le pass qui permettent de voir venir, contrairement à l'année dernière. Nous avons tout révisé, les remontées, le damage est là, tout est prêt !"

Seule la météo est venu gâcher la fête de la réouverture. Difficile de savoir précisément combien de personnes sont venues skier ce samedi, mais à la billetterie, on se disait "satisfaits" de cette première journée.