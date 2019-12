Dans le Jura, la station de ski des Rousses ouvre ce weekend

C'est une bonne nouvelle pour tous les amateurs et amatrices de ski en Côte-d'Or, l'ouverture des Rousses c'est ce weekend. Une ouverture rendue possible grâce à la neige qui est arrivée en altitude. Quasiment tout le domaine skiable alpin est accessible.

Bourgogne-Franche-Comté, France

Les principales pistes de ski alpin sont ouvertes ce weekend dans la station des Rousses, dans le Jura. "Les conditions sont bonnes et tout le monde pourra en profiter" explique Claire Devillers, la chargée de communication des Rousses. Cela représente environ 50 kilomètres de pistes tracées.

La neige est arrivée

"La neige est bien tombée, et il y en aura pour tous, des pistes vertes, rouges, bleues et noires aussi" indique Claire Devillers."On est impatients et dans la station, tout le monde est dans les starting-blocks!" Près de 60 kms d'itinéraires raquettes sont également ouverts.

Quelques conseils avant de chausser vos skis

Mais avant de chausser vos skis et de dévaler les pentes à toute allure, tenez compte de ces quelques conseils prodigués par la chargée de communication des Rousses, "faites une ou deux pistes tranquillement pour reprendre le rythme, et pensez à faire toujours attention aux autres, ce serait vraiment dommage de se faire mal avant les fêtes !

