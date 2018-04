Mont-Dore, France

Le soleil a boosté ce dernier week-end de la saison hivernale au Mont-Dore. Quelques vacanciers ont chaussé leurs skis pour se rendre sur les pistes du Mont-Dore. Certains ont été même surpris. "On s'était dit qu'il n'y aurait pas de neige et grande surprise ! Il y en a. Notre petite fille peut en profiter" raconte Jean-Louis, tourangeau venu passer son week-end de Pâques en famille.

Un chiffre d'affaire comparable à 2014

Le directeur de la station tire un premier bilan de la saison. "Le chiffre d'affaire est comparable à celui que l'on a eu en 2014, et qui était déjà un record. Mais, on a une légère baisse du nombre de journée-skieurs, un léger effritement" explique Patrick Déat. Le point noir, ce sont les conditions climatiques, surtout lors de la "deuxième semaine des vacances de Noël, qui nous a fait perdre un peu de chiffre d'affaires. La météo était exécrable."

Peu d'ensoleillement durant la saison, contrairement à la journée de dimanche © Radio France - Mickaël Chailloux

La saison n'est pas terminée pour tous

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la saison ne s'arrête pas lors de la fermeture de la station. Chloé, skiwomen à Ski'n'Sun, l'explique : "On doit faire l'entretien des skis, des réparations. on regarde dans quel état sont les skis. On a un mois très intense derrière, on est pas en vacances lors de la fermeture de la station".

Du monde dimanche pour louer skis, snow ou luge © Radio France - Mickaël Chailloux

Les télésièges étaient très prisés © Radio France - Mickaël Chailloux

Une nouvelle tyrolienne à virages ?

Pour la station, c'est aussi le moment d'investir. La direction réfléchit à une nouvelle tyrolienne à virages, afin de proposer à ses clients plus d'animations. Des modifications auront lieu aussi à l'espace ludique, un espace pour les tout-petits qui marche très bien, surtout en cas de mauvaises conditions climatiques.