La statue de l'industrie de Châtellerault retrouve son lustre

Châtellerault, France

Pourtant avec le temps, a statue s'était abimée. La mousse présente la rendait même un peu noir les jours de pluie. Il fallait donc lui redonner son lustre d'antan et c'est Delphine Bienvenue de Tours qui s'en est occupée. Une restauration en deux temps. Appliquer sur elle du biocide pour éliminer mousses et moisissures puis trois semaines plus tard une pulvérisation de fines particules de sables pour lui rendre sa couleur originelle.

Voilà à quoi ressemblait la statue au début de sa restauration - Ville de Châtellerault

Une statue construite pour l'exposition universelle de 1878

En fait cette statue comme 29 autres a été sculptée pour orner l'une des salles du Trocadéro construite à l'occasion de l'exposition universelle. 60 ans plus tard, cette salle de spectacle a été détruite pour laisser place à l'actuel palais du Trocadéro et certaines statues ont été données à certaines villes. Celle destinée à Châtellerault symbolisait en fait le génie civile avec notamment dans sa main gauche une locomotive. Mais très vite les chatelleraudais en ont fait leur "miss" industrie, sans doute parce qu'elle fait face à la Manufacture