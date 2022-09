La statue du Petit Nicolas a vu le jour dans un atelier du quartier Velpeau à Tours

C'est un petit garçon facétieux qui a bercé l'enfance de nombre d'entre nous. Le Petit Nicolas, le héros de Goscinny et de Sempé, n'est plus seulement un trésor de littérature. Le 12 octobre il débarque au cinéma dans un long-métrage d'animation. Et cette semaine, il est aussi devenu une statue de musée ! Et quel musée, le musée Grévin ! C'est d'ailleurs un sculpteur tourangeau qui l'a modelé en résine. Cela lui a pris quatre mois et demi.

Un petit garçon pas si facile que ça à modeler

Entre David Bowie et Brad Pitt, son Petit Nicolas fait donc mine de courir, cartable à la main, dans la salle des colonnes du musée Grévin. Comme s'il sortait des livres de ses créateurs. Il n'a pourtant pas été si facile que cela à modeler, reconnait son sculpteur Stéphane Barret. Même si lui a pu s'appuyer sur les fichiers 3D fournis par la production du film. "Ça aurait été très compliqué pour moi si je n'avais pas eu les fichiers. Le dessin de Sempé, c'est quatre traits. On m'aurait dit voilà le dessin de Sempé, tu le passes en volume, ça aurait été très difficile pour moi. Là, l'avantage sur un personnage comme ça, c'est qu'il y a une production. Il y a un film qui va sortir, il y a eu des dessins animés, il y a eu des choses comme ça. Donc c'est pour moi rassurant d'avoir déjà le volume défini".

C'est le petit Nicolas. On ne peut pas faire n'importe quoi - Stéphane Barret

Ce qui a été compliqué notamment, c'est de solidifier cette statue, qui ne tient que sur un seul pied. "Le souci à Grévin, c'est que les gens vont faire des selfies, vont se mettre à côté ou appuyer sur la tête. Il fallait vraiment que la partie serrurerie, la partie ferraille à l'intérieur, soit relativement costaud pour que tout tienne. Comme on peut voir sur le personnage du Petit Nicolas, il a des chevilles qui sont minuscules, donc il a fallu en plus essayer d'avoir le maximum de ferraille à l'intérieur pour résister aux assauts des visiteurs à Grévin. Parce que c'est quand même le petit Nicolas. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi".

C'est bien de montrer que le musée Grévin, ce n'est pas simplement un musée de cire traditionnel

Car ceux qui ont lu ces histoires ont tous leur imaginaire autour du Petit Nicolas. Un parfum de légende qu'a bien senti Stéphane Barret lors de l'inauguration lundi dernier. "C'étaient tous des super grands fans du Petit Nicolas. Fallait pas les décevoir. Depuis une dizaine d'années, le musée Grévin fait rentrer des personnages de fiction. C'est bien parce que ça touche à l'imaginaire. C'est bien aussi de montrer que le musée Grévin, ce n'est pas simplement un musée de cire traditionnel et qu'on peut aussi découvrir des personnages que les enfants s'approprient dans les livres. Le Petit Nicolas, Sophie la girafe que j'ai fait aussi il y a quatre ou cinq mois, c'est pareil. C'est des icônes pour beaucoup de gens". Le Petit Nicolas est le neuvième personnage de fiction à entrer au musée Grévin, après Titeuf ou encore Gaston Lagaffe.

Une soixantaine de statues déjà réalisées

Mais Stéphane Barret n'est pas cantonné qu'aux personnages de fiction, loin de là. Pour le musée Grévin, il a déjà réalisé Bruce Willis, Nelson Mandela, Edith Piaf, une soixantaine d'œuvres au total. Lundi prochain, il ira d'ailleurs y dévoiler sa nouvelle statue, celle de la quintuple championne du monde de judo Clarisse Agbegnenou.

L'atelier de Stéphane Barret ouvre ses portes tout ce week-end au 102 rue Deslandes à Tours, de 15h à 21h ce samedi, de 15h à 20h dimanche. Vous pourrez donc y voir le prototype du Petit Nicolas, mais aussi ceux de Sophie la Girafe, Obélix, Titeuf, Benoit Poelvoorde ou encore Franck Dubosc.