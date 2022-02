La statuette de Bacchus retrouve sa place au musée de Châtillon-sur-Seine

L'histoire de cette statuette a tout d'un roman: dérobée en 1973 au musée de Châtillon-sur-Seine, perdue pendant cinquante ans, elle revient finalement au musée. Ce Bacchus arrive juste à temps pour l'ouverture de la saison 2022 du musée, pendant laquelle il sera mis à l'honneur.

Le retour d'une pièce centrale du musée

Avant son vol en 1973, cette statuette du dieu romain Bacchus était une œuvre majeure de la collection. Alors forcément, Catherine Monnet, la directrice du musée du Pays Châtillonnais, compte bien lui redonner la place qu'elle mérite: "Bacchus va trôner dans la salle dédiée au site antique de Vertilium (le site archéologique où il avait été découvert. ndlr)".

Catherine Monnet, la directrice du musée, en admiration devant la statuette de bronze. © Radio France - Pauline Boudier

Pendant cinquante ans, c'est une copie de la statuette qui a été exposée. Sauf qu'elle était beaucoup moins belle que l'originale! "La copie était un peu enserrée à proximité de deux autres vitrines, mais là on va faire en sorte de l'isoler", assure Catherine Monnet.

Un atout pour le Châtillonnais

Après deux années difficiles pour le musée à cause des conditions sanitaires, la venue de cette nouvelle pièce est aussi le moyen d'attirer de nouveaux visiteurs. Il faut dire que l'histoire rocambolesque de ce Bacchus a fait le tour du monde! Jérémie Brigand, le président de la Communauté de Commune du Pays Châtillonnais compte sur cette nouveauté pour attirer les visiteurs sur le territoire "Grâce à la couverture médiatique nationale et internationale qu'on a pu avoir, on espère que des habitants de notre pays, mais aussi des pays européens viendront nous voir".

Après cinquante ans d'absence, ce Bacchus est de retour à Châtillon-sur-Seine. © Radio France - Pauline Boudier

C'est une fierté pour tous les habitants du pays chatillonnais, c'est une fierté pour le musée. Qui aurait cru qu'on retrouverait cette statuette cinquante ans après?, Jérémie Brigand, le président de la Communauté de Commune du Pays Châtillonnais

Dès l'ouverture du musée, ce samedi 12 février, cette statuette de Bacchus sera exposé au musée!