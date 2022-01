La Stéphanoise Maurane Jelic, de nouveau à l'assaut de Ninja Warrior sur TF1

Elle s’était révélée l’année dernière au cours de cette émission où les candidats doivent franchir un parcours semé d’embuches. L’étudiante de 22 ans en Staps à l’Université de Saint-Etienne avait fait merveille, notamment grâce à son passé d’escaladeuse de haut niveau. Maurane a donc était rappelée pour la 6e saison de Ninja Warrior.

"Les jambes qui tremblent avant le premier obstacle"

L’émission a été tournée en mai 2021 à Cannes et la Stéphanoise avait la pression ! "Je l'ai beaucoup trop ressentie" se rappelle-t-elle. "J'étais stressée à l'idée de vouloir faire aussi bien que l'année dernière. D'avoir fait beaucoup d'interviews, des plans avec les garçons, c'était hyper perturbant. Déjà que je suis une grande stressée, ça m'a stressé encore plus ! C'est sur le premier obstacle que tout se joue. Une fois qu'il est passé, je suis focus, je n'entends plus rien et je vois juste ce qui se passe après. Mais avant ce premier obstacle, j'ai les jambes qui tremblent et si je fais une seule erreur parce que j'ai pensé à autre chose avant de partir, c'est foutu".

Maurane Jelic sur son premier obstacle. - Laurent Vu - TF1

Pas convaincue par les parcours féminins allégés

Aujourd'hui, cette pression est derrière elle et Maurane a hâte de découvrir son parcours à la télé : "Je suis hyper impatiente de voir les images, le rendu que TF1 va donner, de revoir mon parcours et celui des copains". L’an dernier elle avait été la seule femme en finale au milieu de 27 garçons. Une vraie performance qu’il l’a fait fait réfléchir à deux fois avant de finalement se lancer de nouveau : "J'avais très peur de me louper mais ce qui m'a convaincu, c'est l'expérience humaine et l'ambiance qu'on ne retrouve nulle part". Une ambiance électrique, une structure d’obstacles immense, un vrai show et surtout un défi physique même si cette année les femmes ont eu droit à des adaptations sur leurs parcours par rapport aux garçons. Maurane aurait aimé se mesurer à la loyale avec les garçons, comme l’an passé : "c'est qui avait été cool ! De se dire que je n'étais pas une femme qui en était arrivée là parce qu'elle avait eu droit à des adaptations mais parce que mes capacités physiques m'ont permis d'être meilleure que certains garçons".

Aujourd’hui Maurane compte 12 000 abonnés sur le réseau social Instagram, et collabore avec des marques de sport. D’autres seront, qui sait, peut-être intéressées, si la Stéphanoise frappe de nouveau fort dans l’émission de ce vendredi soir.