À la Suze, les Amat'Coeur font le plein pour les Restos du Coeur

La 16e édition des Amat'Cœur se tient à la Suze-sur-Sarthe. Sur le modèle des Enfoirés, l'association présente un grand spectacle monté par près de 80 bénévoles et dont tous les bénéfices sont reversés aux Restos du Cœur. Les représentations se tiennent à guichet fermé.

Cette année, le thème retenu est : "Si on rêvait ?". Sur scène, 18 musiciens, chanteurs et danseurs, pour la plupart amateurs, interprètent 25 classiques de la chanson française auxquels ils ont ajouté des chorégraphies et des mises en scènes élaborées depuis près d'un an.

Les artistes sont accompagnés par une soixantaine d'autres bénévoles car Amat'Cœur a également besoin de couturiers, de techniciens et de personnes pour réaliser les décors. Florent, chanteur professionnel et bénévole pour Amat'Cœur depuis la première édition, explique qu'il faut beaucoup d'investissement pour parvenir à un tel résultat : "Certains ont commencé à cogiter en mars sur quelques idées pour pouvoir créer le spectacle et à partir de fin septembre on se retrouve tous pour répéter". Depuis janvier , l'équipe se réunit toutes les semaines pour répéter et certains ont même dû prendre des congés pour assurer les représentations !

4000 places vendues en quelques heures.

Les amateurs ont su séduire le public. Les 4000 places disponibles ont été vendues très rapidement, explique Xavier Bougeant, le président d'Amat'Cœur : "_On fait aussi des malheureux, mais on ne peut pas faire plus actuellement. On propose 8 concerts en deux weekends et plus, ce ne serait pas gérable, on n'est que des amateurs, des bénévoles donc on ne peut pas passer 3 à 4 semaines de plus ic_i".

37 000 euros versés aux Restos du Cœur l'an dernier.

Les bénéfices dégagés seront reversés aux Restos du Cœur de la Sarthe. L'an dernier, Amat'Coeur avait signé un chèque de 37 000 euros. Ils espèrent faire aussi bien cette année, le montant du don sera annoncé après leur assemblée générale, début avril.

La dernière représentation se tiendra dimanche 26 février à la salle des fêtes de la Suze-sur-Sarthe.