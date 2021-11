Une Arrageoise vous apprend à faire des câlins aux arbres

La sylvothérapie est une méthode qui permet de se ressourcer grâce aux bienfaits de la nature et surtout grâce aux bienfaits des arbres. Cindy Pavy est sylvothérapeute, basée à Arras. Elle propose des balades relaxantes et sensorielles à travers les bois.

"Non! La sylvothérapie ça n'est pas seulement enlacer un arbre pendant des heures", s'exclame Cindy Pavy. Cette pratique ancestrale consiste à se ressourcer à travers la forêt, prendre du temps pour soi et se relaxer. Bien qu'il soit possible de pratiquer cette thérapie seul, il existe des professionnels pour accompagner cette démarche : les sylvothérapeutes, comme Cindy Pavy.

Cette ancienne assistance sociale s'est reconvertie il y a un an et demi pour s'adonner à sa passion et la transmettre aux autres. Elle nous explique en quoi consiste les "bains de forêt" qu'elle propose pendant ses séances : "Les balades commencent par un temps de relaxation dans la lenteur et le silence. Ensuite je propose des activités qui mobilisent les sens pour se reconnecter à la nature".

Interview de Cindy Pavy, sylvothérapeute Copier

Pour participer aux promenades, il est possible de réserver en ligne sur le site "Des arbres et de s hommes". Les séances se font souvent en petit comité pour un vrai moment de partage. Les ateliers sont ouverts aux enfants comme aux adultes, Cindy Pavy propose même des séances spéciales familles.