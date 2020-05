La Symphonie confinée reprend une chanson de Bob Dylan une semaine avant le déconfinement

Après avoir repris "La Tendresse" de Bourvil, la Symphonie confinée portée par l'artiste gersois Valentin Vander, a cette fois interprété le titre de Bob Dylan "Blowin' in the wind".

Le Gersois Valentin Vander originaire de Monclar vient de publier une reprise tout en douceur avec la Symphonie confinée de "Blowin' in the wind". À une semaine de la fin du confinement prévue le 11 mai, la vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle les artistes reprennent le titre de Bob Dylan.

Quelques semaine plus tôt, la reprise de "La Tendresse" de Bourvil interprétée par une quarantaine de chanteurs et musiciens installés en France avait fait le buzz, en cumulant plus de 3,5 millions de vues. Cette fois-ci, ce sont 70 artistes du monde entier qui entonnent la célèbre ballade de Dylan, depuis le Portugal, la Colombie, la France, le Bénin, la Pologne, le Québec, le Rwanda, l'Australie, etc. La vidéo est dédiée, une fois de plus, à toutes les personnes touchées de près ou de loin par la pandémie du coronavirus, ainsi "qu'à toutes celles qui rêvent le monde de demain".