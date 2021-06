La Symphonie des arts à Strasbourg, premier événement culturel français avec pass sanitaire

Quatre soirée musicales au Jardin des deux rives : la Symphonie des arts débute jeudi à Strasbourg. Avec jauge et pass sanitaire, les deux sésames du déconfinement. Une première en France au niveau culturel.

La scène installée au Jardin des deux rives est ceinturée par d'imposantes grilles de fer. Pour organiser la Symphonie des arts et ses concerts, qui commencent jeudi 1er juillet et dureront jusqu'à dimanche, la Ville de Strasbourg a dû mettre en place un périmètre bien défini. L'événement accueillera 6.000 personnes maximum. Il est le premier en France, au niveau culturel, à mettre en place un pass sanitaire.

"Le plaisir de retrouver les musiques et les artistes qu'on aime"

"Ça ne peut pas être complètement ouvert, explique Anne Mistler, adjointe en charge des arts et cultures, pour nous permettre de comptabiliser les personnes présentes." Les billets doivent être réservés à l'avance. Le pass sanitaire devra prouver que le spectateur a reçu sa deuxième injection de vaccin anti-Covid depuis au moins deux semaines, ou qu'il a été testé négatif dans les dernières 48h, ou avoir sur lui une preuve de rétablissement de la maladie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces mesures strictes vont-elles rebuter les spectateurs ? "Ce n'est pas impossible", reconnaît Anne Mistler. Mais elle compte sur "le plaisir de retrouver les musiques et les artistes qu'on aime". Au moins 4.500 personnes se sont déjà inscrites pour assister au concert de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg samedi soir.

Sept concerts sont au programme entre jeudi et dimanche : du classique au rap, en passant par le jazz et l'électro. Port du masque et distanciation sociale sont également à respecter.