La synagogue de Carpentras a retrouvé son plafond étoilé

Après 120.000 euros et deux mois et demi de travaux, la plus ancienne synagogue de France, à Carpentras, a son plafond entièrement repeint. Mais pas refait à neuf.

La synagogue de Carpentras se refait une jeunesse à l'occasion de ses 650 ans cette année.

L'intérieur n'avait pas été rénové depuis 1750

La plus vieille synagogue de France et une des plus anciennes en activité en Europe organise depuis le mois dernier une série de d'animations et d'événements. L'intérieur du lieu n'avait pas été rénové depuis 1750.

Les travaux ont commencé par les plafonds de la salle de culte qui ont nécessité un chantier important de deux mois et demi depuis début janvier. Il vient de se terminer, pour un montant de 120.000 euros.

"On n'a pas voulu recréer un effet "waouh" en rentrant" - Meyer Benzekrit Partager le son sur : Copier

Tous les plafonds ont été entièrement refaits y compris le ciel étoilé de la partie haute de la salle. "Ce qui a été difficile, c'était de retrouver la patine du plâtre. Il fallait la restaurer dans son jus", explique Meyer Benzekrit, le président de l'association cultuelle israélite de Carpentras. "On n'a pas voulu recréer un effet "waouh" en rentrant. On a voulu que les personnes se sentent bien et ressentent l'atmosphère qu'il y avait avant". Il a fallu retrouver la couleur "presque originelle".

La synagogue de Carpentras retrouve son plafond étoilé © Radio France - Jean-Michel Le Ray

Pour l'anecdote, le plafond représente un ciel étoilé. Car lors de la construction de la synagogue, l'autorisation d'agrandissement avait été retirée. A l'origine, le plafond devait être quatre à cinq mètres plus haut : "Les sages de l'époque ont eu la subtilité de dire que le ciel est à tout le monde", sourit Meyer Benzekrit.

"Les sages de l'époque ont eu la subtilité de dire que le ciel est à tout le monde" - Meyer Benzekrit Partager le son sur : Copier

Un autre chantier attend la synagogue : Un projet de rénovation chiffré pour l'instant a plus de 800.000 euros, nouvelle étape après l'année des 650 ans. La cérémonie officielle d'anniversaire se déroulera le 28 mai.