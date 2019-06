EN IMAGES - La taille des arbustes, tout un art dans ce manoir sarthois

Gérard Hutin a "étayé" cet if taillé en plateaux.

Sarthe, France

De nombreux beaux jardins sarthois sont exceptionnellement ouverts au public ce week-end pour l'opération Rendez-vous aux jardins. Au manoir de Nuyet à Savigné-l'Evêque, chaque tilleul qui borde la grande allée d'entrée est taillé de façon différente.

Cela surprend les visiteurs, s'amuse le propriétaire des lieux, Bernard Artru. "Cela oblige à regarder autrement : avec la taille classique c'est l'effet d'ensemble qui compte, là il faut considérer chaque arbre séparément".

L'allée d'entrée du manoir de Nuyet. © Radio France - Alexandre Chassignon

Il y a aussi des haies crénelées ou en vagues, des buis en boules superposées et un figuier en plateau. "Il donne toujours des figues, c'est qu'il ne m'en veut pas trop", sourit Gérard Hutin, spécialiste de la taille et artiste topiaire. "Quand on déstructure un arbre, au début ça fait peur à tout le monde. Il faut souvent deux-trois ans pour qu'il prenne la forme imaginée."