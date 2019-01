La tapisserie de Bayeux entièrement numérisée pour les chercheurs du monde entier

La tapisserie de Bayeux est accessible aux chercheurs un mois par an, en janvier, lors de la fermeture annuelle du musée. Le reste du temps, les recherches sont compliquées avec les nombreux visiteurs. La tapisserie a été numérisée pour pouvoir l'étudier partout et à n'importe quelle heure.

Bayeux, France

Cela fait plus de 3 ans que le projet est lancé. La tapisserie de Bayeux a été photographiée en très haute définition en 2017. Des ingénieurs de l'université de Caen ont ensuite assemblés toutes les images pour n'en faire plus qu'une. Cette photo a été associée à une autre, celle du revers de la broderie, un cliché de 1983. Résultat : un immense fichier informatique de 10 gigaoctets, ce qui correspond à plus de 3000 photos prises par un téléphone portable.

Une photo XXL qui va permettre à des chercheurs du monde entier de travailler sur la tapisserie de Bayeux toute l'année sur internet. Chaque détail de l'oeuvre va pouvoir être analysé puisqu'on peut zoomer jusqu'au plus fin fil de la toile.

Le revers de la broderie a aussi été numérisé © Radio France - Marcellin Robine

Toute la documentation scientifique sur la tapisserie de Bayeux va être indexé sur le fichier numérique, les chercheurs vont pouvoir consulter plus facilement des informations, échanger des hypothèses. Le grand public pourra découvrir cette tapisserie numérique dans quelques années lors de la réorganisation du musée en 2024 ou 2025.

Première utilisation concrète dans quelques mois : une équipe de chercheurs doit évaluer l'état de conservation du chef d'oeuvre normand. Le musée l'assure, la tapisserie numérique ne remplacera pas la véritable toile de Bayeux.