La tapisserie de Crozant fait désormais une quinzaine de mètres de long

Crozant, France

C'était l'une des attractions de la fête médiévale de Crozant, ce jeudi 8 août. Une tapisserie comme au Moyen Âge qui retrace l'histoire de la commune, exposée dans l'église Saint-Etienne. Une œuvre inachevée, puisque les brodeuses qui la confectionnent se sont fixées comme objectif qu'elle soit plus longue que la tapisserie de Bayeux, célèbre ouvrage de 68 mètres, qui retrace la conquête de l'Angleterre au 11ème siècle, par Guillaume, duc de Normandie.

Environ cinq mètres de gagnés en un an

Cette tapisserie a été commencée il y a quatre ans. L'an dernier, elle ne faisait encore que dix mètres. Aujourd'hui, elle est longue d'une quinzaine de mètres après la confection de 10 nouveaux panneaux de tissu, qui composent trois scènes.

"1843, Georges Sand excursionne", l'une des nouvelles scènes de la tapisserie de Crozant (détail) © Radio France - Marc Podevin

Parmi elles, la visite de l'écrivaine George Sand et du compositeur Frédéric Chopin à Crozant, au 19ème siècle. "Je trouve cette scène super belle, on dirait une peinture, tellement c'est bien fait", explique Irène. "En plus du panneau central, il y a au dessus et en dessous des détails supplémentaires", complète Marie-France, elle aussi admirative. "L'encrier et la plume pour Georges Sand, par exemple."

Pour faire avancer la tapisserie, "on a mis le turbo"

Ces nouveaux panneaux ont été confectionnés par une dizaine de brodeuses, qui n'ont pas chômé ces derniers mois. "Comme tout le monde est vraiment stimulé pour essayer d'avancer le plus vite possible, on a mis le turbo" explique Dominique Johnson. Cette brodeuse, qui est aussi le cerveau du projet, reconnaît qu'il y a encore de la marge avant d'atteindre l'objectif fixé pour cette tapisserie de Crozant: 70 mètres, deux de plus que celle de Bayeux. "On a calculé qu'il nous restait 55 mètres à faire, ça devrait prendre une douzaine d'années mais on est prêts à relever ce défi", dit-elle avec détermination.

Les pélerins qui marchent vers Saint-Jacques-de-Compostelle ont désormais leur place sur la tapisserie de Crozant © Radio France - Marc Podevin

Les affaires reprendront dès la mi-septembre, moment où les brodeuses, les coloristes ou encore l'historienne derrière ce projet se réuniront pour réfléchir à la suite de la tapisserie. D'ici là, la tapisserie de Crozant sera visible du samedi 10 août au dimanche 18, à l'Atelier 48 à Dun-le-Palestel.