La Tarentaise et la Vanoise ont désormais leur Guide du Routard

Le Guide du Routard sort ce mercredi 19 juin son premier ouvrage consacré uniquement à la Tarentaise et à la Vanoise en Savoie. On y découvre les coups de cœur du célèbre guide pour voyageurs : lacs, randonnées, patrimoine et bonnes adresses.

Savoie, France

Le célèbre Guide du Routard a désormais un ouvrage entièrement consacré à la Tarentaise et à La Vanoise en Savoie.

Le guide touristique fait le choix du retour au terroir avec ces petits guides qui ciblent des secteurs bien précis d'une région.

112 pages de promenades et de bonnes adresses

"C'est le contre-pied de la politique qui a créé les supers régions", explique le fondateur du Guide du Routard Philippe Gloaguen. Dans ce guide de 112 pages qui sort ce mercredi 19 juin, on dispose donc du choix des enquêteurs du Routard uniquement dans les secteurs Vanoise-Tarentaise. Ainsi, sont par exemple mis en avant : le hameau du Monal à 1.874 mètres d'altitude, le lac de l'Ouillette à Val d'Isère, ou encore la ferme pédagogique "Chez pépé Nicolas" dans Les Belleville.

"On a notre fromage à vendre et notre région à faire connaître"—Bernard Uzanaz, producteur de Beaufort

Les professionnels qui apparaissent dans le guide sont évidemment ravis, à l'image de Bernard Uzanaz, éleveur laitier, producteur de Beaufort et Président de la coopérative du canton d'Aime : "on a notre fromage à vendre et notre région à faire connaître (...) il faut se munir de tous les atouts pour se commercialiser et se faire connaître".

Une année de travail a été nécessaire pour fabriquer ce premier Guide du Routard Tarentaise-Vanoise.

Prix : 4.90 euros, disponible le 19 juin 2019